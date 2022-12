Een snurkende kerstman en nog veel meer soortgenoten als vrolijke bijzaak op kerstexpositie in de steenfabriek van Losser

Gemeente Rijs­sen-Hol­ten deelt prepaid bankkaar­ten uit aan Oekraïners, maar zijn die nog wel nodig?

RIJSSEN-HOLTEN - Zeker de helft van de Twentse gemeenten verstrekt prepaid bankkaarten. Dat blijkt uit gegevens van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nu Rijssen-Holten ook overstag is, kunnen Oekraïense vluchtelingen op de pin hun leefgeld ontvangen. Of de bankpas nodig is, is maar de vraag. Ze kunnen namelijk nu ook een rekening openen.

29 november