Eerste stap richting nieuwe sporthal in De Lutte gezet, huidige hal krijgt ‘noodverbandje’

De gebruikers van de hal drongen er de afgelopen maanden bij de lokale politiek én bij Jacobs op aan om snel wat aan de situatie in de huidige hal te doen. Zo zou er onder meer sprake zijn van een te lage temperatuur, lekkages en scheuren in de vloer. „We zijn constant met alle partijen in gesprek, ook met de heer Jacobs”, stelt wethouder Marian Oosterbroek.

Quote We begrijpen dat hij niet veel wil investeren die hal Marian Oosterbroek, wethouder gemeente Losser

Dat heeft nu dus tot resultaat geleid. Er wordt binnen afzienbare tijd wat gedaan aan de scheuren in de vloer en er is toegezegd dat er nog eens naar de problemen aan het dak wordt gekeken. Over de temperatuur in de hal zijn de partijen het nog niet helemaal eens, maar Oosterbroek verwacht ook hier snel stappen te kunnen maken.

„Wij hebben als gemeente aangegeven dat we organisaties, clubs en inwoners willen ondersteunen waar nodig tijdens de energiecrisis. We begrijpen dat de eigenaar niet veel wil investeren in een hal die we op den duur willen verruilen voor een andere.”

Vaart maken

De eerste stap in de richting van een nieuwe sportaccommodatie is inmiddels gezet door de gemeente: er is een haalbaarheidsonderzoek gestart, waarin gekeken wordt naar de verschillende vereisten van zo’n nieuwe hal. Denk daarbij aan zaalcapaciteit, sporthalvarianten, de locatie en de kosten. „Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit ons coalitieakkoord. De afgelopen periode heb ik gesprekken gevoerd met de gebruikers van de sporthal. We zijn er blij mee dat we vaart kunnen gaan maken nu”, aldus Oosterbroek.