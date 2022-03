Eigenaren landbouwvoertuigen roepen op tot wederzijds respect: ‘We moeten allemaal over dezelfde smalle weg’

Het is deze zonnige ochtend een drukte van belang op het bedrijf aan de Lossersestraat, schuin tegenover arboretum Poort Bulten. Een tractor met aanhanger rijdt net de poort uit. Het is begin maart én mooi weer. Dus de boeren gaan er voor het eerst na de winter weer op uit, het land bemesten. „Dit is het moment dat dat kan”, zegt Volker. „En dat betekent dat ook de grote landbouwvoertuigen weer de weg opgaan. En dat betekent dat we elkaar zullen tegenkomen, de automobilist, de recreant en het landbouwverkeer.”