Eindelijk! Losser, de geologische schatkamer van Twente, heeft een geologiemuseum

Voorzitter Leo Jonkman van de stichting Staring Monument Losser is een tevreden man. In het Hengelhoes kan de stichting eindelijk de vele bijzondere vondsten die gedaan zijn in Losserse bodem, permanent tentoonstellen. „We waren al lang op zoek naar zo'n onderkomen”, meldt de voorzitter. „We hebben onze collectie lange tijd uitgestald in de hal van het gemeentehuis, en later in de kelder. Ook hebben we ruimte gehad bij Erve Kraesgenberg. Maar het was nooit onze eigen ruimte, we waren altijd afhankelijk van anderen. Toen dit pand aan de Roberinkstraat beschikbaar kwam, hebben we direct toegeslagen. Niet alleen hebben we nu voor de stichting een eigen plek, de benedenverdieping kunnen we nu gebruiken als geologiemuseum, een langgekoesterde wens.”