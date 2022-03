Enschedesestraat binnen de bebouwde kom van Losser op de schop

LOSSER - De Enschedesestraat in Losser gaat vanaf het einde van dit jaar in gedeeltes op de schop. Het gaat om het weggedeelte van de bebouwde kom tot aan de rotonde op het Pastoor Schaafsplein, bij de Maria Geboortekerk.

Aanleiding voor de aanpak is vooral de verkeersveiligheid. Door de verouderde inrichting van de straat is die in het geding. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties. Tegelijk met de aanpak van de inrichting van de straat wil de gemeente ook het groen, de riolering en de verlichting vernieuwen.

De gemeente was al van plan de straat aan te pakken. Dat stond voor de periode 2023 tot 2025 op de rol. De renovatie wordt nu echter naar voren gehaald. Zo kan de verkeersveiligheid er eerder aangepakt worden. „En nu blijkt dit project ook kansrijk voor een subsidie van de provincie als we er op korte termijn mee aan de slag gaan”, zegt wethouder Jaimi van Essen. „Het is voor ons ook een mooie kans ook de laatste invalsweg van Losser op te knappen. We hebben de invalswegen vanuit Oldenzaal, De Lutte en Overdinkel al aangepakt. Dit is de laatste schakel en als dat klaar is passen de invalswegen mooi bij het vernieuwde centrum.”

De gemeente wil met den aanwonenden in gesprek over de inrichting van de straat. Het maken van het ontwerp begint op korte termijn. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de drukke straat in fases gebeurt. Eind dit jaar kan een begin worden gemaakt met het eerste deel, tussen de rotonde van het Ds. Froenplein. Het tweede deel, tussen de beide rotondes vergt meer voorbereidingstijd, ook al omdat de straat een druk gebruikte weg is voor verkeer van en naar Enschede. Naar verwachting gaat dit deel op de schop in het tweede deel van 2023.

De gemeente laat ook nog weten dat de planning ook afhankelijk is van het beschikbaar komen van subsidies.