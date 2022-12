Femke (30) is gelukkig in antikraakpand zonder water uit de kraan: ‘Luxe kan tussen vingers wegglippen’

Gemeente Losser pareert kritiek en dringt aan bij eigenaar van vervallen rijksmonu­ment Erve Wigger: ‘Nog geen enkel plan gezien’

LOSSER - De gemeente is niet blij met de eigenaar van het rijksmonument Erve Wigger in Losser. De oude boerderij is deels vervallen, het dak op bepaalde plekken ingestort. Daarom is de handhavingsprocedure weer opgestart.

9 december