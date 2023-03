Fenny (30) uit Losser heeft chronische hersenschudding en wil naar VS voor speciale behandeling: ‘Heb 4000 lieve mensen nodig die ‘kopje koffie’ doneren’

Doktoren stuurden Beernink na elk ongeval snel weer naar huis. ‘Rust houden’ was vaak het advies. Na het eerste ongeluk - ze ging over de kop met haar fiets toen een persoon de deur van zijn geparkeerde auto open gooide zonder uit te kijken - herstelde ze redelijk snel. Na het tweede incident werd de pijn heviger. Het voertuig waar ze in zat moest een noodstop maken voor een overstekend hert. Door de impact vloog Beernink met haar hoofd tegen de zijkant van het busje. „Ik was toen net het studentenleven ingestapt, maar kon nog geen half uur in de kroeg staan zonder dat alles begon te duizelen.” En dat was nog maar het begin.