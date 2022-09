Festival Groond in het Lutterzand: woordworstelen tussen de coulissen

Beveiliger mishandeld tijdens Bruegheli­aans Festijn in Losser, politie zoekt getuigen

LOSSER - Een beveiliger is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld door een bezoekers van het Bruegheliaans Festijn in Losser. De beveiliger was aan het werk op het Raadhuisplein tijdens het evenement, toen het incident plaatsvond. De politie is op zoek naar getuigen.

29 augustus