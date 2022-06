Festival Luck in Losser zit Bruisend Overdinkel in het vaarwater, ‘net in ons weekeinde’

De pijn zit vooral in het optreden van de populaire band ENorm, ’s avonds in Losser. Bruisend Overdinkel vreest dat dat bezoekers in Overdinkel gaat kosten. „Wat ons vooral steekt is dat Luck op 2 juli is gaan zitten”, zegt Bruisend Overdinkel-bestuurslid René Weggen. „In het eerste weekeinde van juli werd in ons dorp jarenlang het dorpsfeest gehouden. Dat weekeinde is van Overdinkel, zoals het Bruegheliaans Festijn in Losser altijd het laatste weekeinde van de schoolvakantie heeft.”