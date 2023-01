Flamboyante ‘non in de ton’ steelt de show op de 53ste gala van CV De Bosdûvelkes uit De Lutte

Robert en Diana van de Plus-supermarkt in Overdinkel gaan hun team en de klanten missen, maar andersom net zo

OVERDINKEL - Altijd stonden Diana en Robert Bellers klaar voor hun klanten en hun medewerkers. En die liefde was wederzijds. Daarom doet het ook pijn om komende zondag de sleutel van hun Plus-supermarkt over te dragen aan de nieuwe eigenaar. „We hebben er nog lol in, maar privé en werk moeten meer in balans komen.”

25 januari