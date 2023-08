Formule 1-auto’s gaan vanuit Losser heel Europa door: ‘Het is een goed geoliede machine’

Aline Knöpke (53) zit op kantoor in Losser. Een kantoor met verdacht veel Ferrari-rode tinten. Samen met Saasen runt ze Cars and Stars Events, een bedrijf gespecialiseerd in ‘race events op iedere gewenste locatie’. In Nederland, maar ook in andere Europese landen. „Daar richten we ons op. Al krijgen we regelmatig aanvragen vanuit, bijvoorbeeld, het Midden-Oosten”, zegt Knöpke.