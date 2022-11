Forse partij illegaal vuurwerk in bedrijfspand Losser: ‘Ik dacht het een partij afgekeurde rotjes was’

Nieuwsupdate Geen paniek in Losser, het carnaval gaat gewoon door!

Het was me weer het weekje wel. Het carnavalsseizoen is nog niet eens begonnen of de eerste trammelant is er al. Het hoofdbestuur van De Gaffel Aöskes is opgestapt, een maand voor de start van het seizoen. Verder heeft de gemeente Losser het omstreden fietspad langs de Dinkel open gesteld en waren er twijfels over deelname van een Oldenzaalse dansstudio aan de Grote Clubactie.

