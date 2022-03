Fusie voetbalverenigingen KVV Losser en AJC‘96 gaat door: ‘Een historisch besluit’

LOSSER - De kogel is door de kerk. De voetbalverenigingen KVV Losser en AJC‘96 gaan samen verder onder de naam Sport Vereniging Losser. De leden van beide clubs stemden vrijdagavond massaal in met het fusievoorstel.

Dat betekent dat de voetballers van KVV en AJC vanaf het nieuwe seizoen in augustus samen verder gaan onder de naam SV Losser. Ruim tachtig procent van de leden die gestemd hebben bij KVV waren voor, bij AJC waren dat zelfs 96 procent van de leden die gestemd hebben voor het samengaan. Daarmee waren er ruim voldoende stemmen voor de fusie.

Stappen

Voorzitter Rogier van Vliet van KVV Losser noemde het een ‘historisch besluit’. „We kunnen nu gezamenlijk grote stappen maken voor de toekomst van het voetbal in Losser.” Ook voorzitter Robert de Vries van AJC’96 is heel blij met de belangrijke stap die de verenigingen zetten. „Dit is superpositief voor het voetbal in Losser. Er is sprake van gepaste trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen, maar wel met oog voor de mensen die tegen de fusie zijn, want dat moeten we ook respecteren.”

Lange termijn

Nu de leden van beide clubs massaal instemmen met de fusie kunnen de volgende stappen gezet worden, zegt Van Vliet. „Daarbij gaat het om de korte termijn zodat we straks in augustus met de nieuwe club kunnen voetballen. Daarvoor moeten bijvoorbeeld de elftallen worden ingedeeld en moet er nog gestemd worden door de leden over het tenue. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de lange termijn, zoals de toekomst van onze sportparken. Op dit moment zijn we vooral blij dat de leden ons voorstel steunen zodat we nu echt verder kunnen.”

Het is de bedoeling dat het eerste elftal van SV Losser in de zaterdagcompetitie uit gaat komen. Lagere teams mogen zelf bepalen of ze op zaterdag of zondag willen spelen.

Quote Dit is superposi­tief voor het voetbal in Losser Robert de Vries, voorzitter AJC’96