Fusieproces op stoom: Losserse voetbalverenigingen willen nieuwe seizoen in als een club

Losserse onderne­mers balen van dronken discogan­gers: ‘Elke maandag moeten we kots en urine opruimen’

LOSSER - Ondernemers aan de Broekhoekweg in Losser klagen steen en been over de rotzooi die passagiers van de ‘discobus’ van het Weerselose bedrijf Fietax na stapavonden achterlaten. „Elke maandagmorgen moeten we het pand weer ontdoen van kots en urine”, zegt eigenaar Fabian Zwijnenberg van De Baderie.

24 november