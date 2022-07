Gasten vluchten van terrassen en campings: wespenoverlast in Twente is extreem

Wel of geen alcohol in ’t Lossers Hoes? De gemeente worstelt daar nog steeds mee

LOSSER - In veel gemeenten is het gebruikelijk na een discussie in de gemeenteraad samen een pilsje te drinken. Toch kan dat in het kulturhus ’t Lossers Hoes niet, omdat die niet over een alcoholvergunning beschikt. Moet dat veranderen?

7 juli