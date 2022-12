Geen ‘ongelukjes’ bij kersttoernooi Combinatie’64 uit Losser, al moest vaste scheids verstek laten gaan: ‘Toegezegd volgend jaar weer te fluiten’

De hele dag door was er handbal te zien in Sporthal De Fakkel in Losser. Vanaf 09.00 uur begonnen de groepswedstrijden en ‘s middags volgden de finales bij zowel de jongens als meisjes. „Het was een geslaagde dag zonder ‘ongelukjes’ en blessures”, geeft Mariël Meijerink, die samen met Lianne Spanjer de organisatie van het toernooi vormt, aan. „En vanaf het eerste fluitsignaal ‘s ochtends was er veel publiek aanwezig om de kinderen aan te moedigen.”