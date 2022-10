Gemeente brengt positief advies uit over RTV Noordoost Twente, tot ongenoegen van RTV-Losser: ‘Dat zorgde voor frustratie’

Van vreugde naar verbijste­ring: dieven slaan toe bij Gert uit Beuningen, die daarvoor drie internatio­na­le races won met zijn duiven

BEUNINGEN - Groot was de vreugde bij duivenmelker Gert Rotman uit Beuningen toen hij voor de derde keer in één maand een zogenoemde one loft race won met een duif. Maar die vreugde is weg, want hij en zijn duiven werden het slachtoffer van dieven. Een aantal van zijn topduiven is weg.

16 oktober