Gemeente Losser pareert kritiek en dringt aan bij eigenaar van vervallen rijksmonument Erve Wigger: ‘Nog geen enkel plan gezien’

Gemeente wil monumenta­le boerderij Erve Wigger in Losser hersteld zien, maar eigenaar is duidelijk: ‘Geen redden meer aan’

LOSSER - De gemeente doet er alles aan om het Rijksmonument Erve Wigger in Losser, dat deels ingestort en vervallen is, te behouden. In 2020 stelde het daarom een handhavingsprocedure in, die nu - na bezwaren van eigenaar Jan Spiele - hervat kan worden.

8 december