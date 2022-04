Gemeente Losser steunt horecaondernemers: ‘Gasten willen graag wat meer ruimte hebben’

Ondernemers in Losser kunnen een verzoek indienen om hun terras te vergroten. De gemeente stelt zich soepel op, zo lang ondernemers zich aan een aantal uitgangspunten houden. Zo moet er onder meer een schriftelijk verzoek ingediend worden en mogen verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet in het geding komen. De gedoogsituatie geldt tot 1 november 2022.

Quote We zijn er blij mee dat de gemeente Losser mee wil denken met de onderne­mers Maurits Huisken, eigenaar Eetcafé Plexat in De Lutte

Maurits Huisken, eigenaar van Eetcafé Plexat in De Lutte, merkt dat bezoekers andere wensen hebben na de coronacrisis. „Je merkt toch dat gasten graag wat meer ruimte hebben, wat verder uit elkaar willen zitten. Daarnaast hebben we veel vierpersoons tafels vervangen voor tweepersoons tafels. Dat scheelt flink in de beschikbare ruimte. We zijn er dan ook erg blij mee dat de gemeente Losser op deze manier mee wil denken met de ondernemers.”

Win-winsituatie

Wethouder Jaimi van Essen stelt dat het belangrijk is om de ondernemers te steunen. „In de gesprekken met de ondernemers werd al snel duidelijk dat ze het zwaar te verduren hebben gehad in de coronaperiode. Daarnaast zijn horecaondernemingen van groot belang voor onze dorpen. Je merkt, al is dat een persoonlijk gevoel, dat mensen het lekker vinden om wat meer ruimte te hebben op een terras. Daar heeft de coronatijd voor gezorgd. Het is eigenlijk een win-winsituatie.”

De gemeente Losser wil voor volgend jaar een terrassenbeleid op gaan stellen, zo geeft Van Essen aan. „Dit jaar doen we het nog op deze manier. We hopen dat we de horecaondernemers op deze manier een steuntje in de rug kunnen geven.”