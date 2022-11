Gemeente Losser vindt in hotel de Grote Zwaan in De Lutte extra tijdelijke opvanglocatie voor 80 personen

DE LUTTE - Binnen afzienbare tijd worden in hotel de Grote Zwaan in De Lutte in totaal tachtig Oekraïners en statushouders opgevangen. De gemeente Losser heeft de eigenaar van het hotel bereid gevonden hieraan mee te werken, zodat de gemeente aan de maatschappelijke en wettelijke taakstelling kan voldoen.

Direct omwonenden van de Grote Zwaan worden geïnformeerd over de verandering van gasten in het hotel. Daarvoor organiseert de gemeente op donderdag 10 november een informatiebijeenkomst in ‘t Lossers hoes. Hier kunnen omwonenden vragen stellen en worden ze op de hoogte gesteld van de plannen. Maandag werd aan inwoners van De Lutte gemeld dat het zou gaan om de opvang van 55 vluchtelingen uit Oekraïne en 25 statushouders. Met enig voorbehoud zouden deze nieuwkomers voor de periode van een jaar in De Lutte verblijven.

„Binnen de veiligheidsregio Twente moeten wij een evenredige bijdrage leveren aan het opvangprobleem”, legt wethouder Jimme Nordkamp uit. „De realisatie van tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Grote Zwaan draagt daar enorm aan bij. Daar zijn wij als college uiteraard blij mee. Daarnaast hebben we als gemeente een wettelijke verplichting om statushouders te huisvesten. Door de tijdelijke huisvesting van statushouders in het hotel voldoen we ook aan deze opgave en zorgen we voor meer ruimte in de AZC’s.”

Regie

De gemeente houdt zelf de regie in handen en werkt waar mogelijk samen met andere gemeenten uit Noordoost-Twente. In Losser wordt sinds juli noodopvang geboden in de Aloysiuslocatie. De oorspronkelijke duur van deze opvang was drie maanden, maar de gemeente realiseert zich dat de opvangcrisis nog niet is opgelost.

Waar de statushouders volgende maand al arriveren in De Lutte wordt de groep vluchtelingen uit Oekraïne pas in januari in hotel de Grote Zwaan verwacht. Het hotel is en blijft eigendom van de huidige eigenaar. Saillant detail: het hotel aan de Bentheimerstraat diende in het verleden al twee keer eerder als opvangplek voor vluchtelingen. In 1950 werd er een aantal Indonesische gezinnen ondergebracht. Het betrof voormalige KNIL-leden die hun land moesten ontvluchten, omdat het nieuwe regime hen als vijanden beschouwde. In de jaren 1941/1942 moesten veel families in Scheveningen hun huis verlaten, omdat de Duitse bezetter hun dorp tot ‘Spergebiet’ had verklaard. Ook deze gezinnen werden opgevangen in Het Grote Zwaantje.