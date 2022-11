Genieten van kleine geheimpjes over de grens bij Gildehaus en Bad Bentheim

nieuwsupdate Peperdure verbouwing ‘Carmel’ in Oldenzaal: sentimen­teel of onvermijde­lijk besluit?

OLDENZAAL - Wat moet er gebeuren met het Twents Carmel College aan de Lyceumstraat in Oldenzaal? De vernieuwbouw van het ‘charmante’ gebouw maakt de tongen los in de stad. Vooral veel slopen of juist renoveren? Iedereen vindt er wel iets van. En wat verder opviel deze week: Losser wil geen tweede ‘Landal’ en de praalwagens in Dinkelland moeten de volumeknop terugdraaien.

15 oktober