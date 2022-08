Gerard woont in oudste stukje van Overdinkel: ‘Hier woonden de katholieken, aan de overkant de protestanten’

Beuningers niet gerust op gevolgen park met 70 luxe chalets: ‘Het Dinkeldal wordt misbruikt’

BEUNINGEN - Tot 1 oktober dit jaar is ‘Olde Kottink’ in Beuningen nog een natuurcamping. Daarna verrijzen in rap tempo zeventig luxe vakantiechalets op het terrein. Van de 39 villa’s in de eerste fase zijn er al 25 verkocht. Inwoners van het dorp fronsen de wenkbrauwen. „Daar kan het allemaal wél snel?”

27 juli