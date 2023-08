Patissier Jorn (22) uit Denekamp wil de beste worden: ‘Als ik er na 19.00 uur nog ben, gaat alarm af’

Een desserttaartje. Of een petitfour. Begin er een gesprek met Jorn Nieuwenhuis (22) uit Denekamp over en hij brandt los. In september doet hij mee aan de Euroskills in het Poolse Gdańsk, waar hij de strijd aangaat met andere jonge patissiers uit Europa.