Gezin uit Losser met vier kinderen staat over drie weken op straat als gemeente ze niet te hulp schiet

LOSSER/GRONAU - Jennifer Eulderink (37) dacht een jaar geleden dat ze ‘mooi op tijd’ hulp had gevraagd aan de gemeente Losser. Maar als er niet snel wat gebeurt, staat ze met haar man en vier kinderen over drie weken toch op straat. „Ze luisteren gewoon niet.”

Want het is de laatste jaren een aaneenschakeling van tegenspoed voor het van oorsprong Losserse gezin. Ze werden slachtoffer van de toeslagenaffaire. Daardoor kwamen ze in de schulden, werden uit huis gezet en vonden als wanbetaler in de regio geen nieuw huis meer.

Noodgedwongen weken ze uit naar Gronau. Maar daar moeten ze nu - uiterlijk over drie weken - de woning verlaten. Het huis is verkocht en er geldt geen huurdersbescherming. Ondertussen is bij Jennifer ook MS geconstateerd: ze is al rolstoelgebonden.

In Losser naar school

Dat maakt dat zij terug willen naar het dorp Losser, waar hun roots liggen en de kinderen altijd naar school zijn gegaan. Het moet Losser zijn, want dan kan Jennifer hen ook zelf naar school blijven brengen. Al een jaar geleden hebben ze daarvoor bij de gemeente aangeklopt, stelt Jennifer. Maar tot op heden is er weinig gebeurd, zegt ze. Er is nu wel een huis aangeboden in Overdinkel. Maar daar voelt het gezin zich niet mee geholpen.