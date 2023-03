Goalgetter Noah Franceschina (19) heeft weinig gewenningstijd nodig in het bijzondere seizoen van RSC

Uitvaart­fes­ti­val in Zenderen om taboe over de dood te doorbreken

De dood een taboe? Jawel. Nog steeds. Om dat te doorbreken, houdt Natasja Kroese zondag 26 maart het Uitvaartfestival. Huh? Is de dood ineens een feestje waard? Niet meteen. Maar het is voer voor een gesprek. „Er is nog zoveel onwetendheid.”