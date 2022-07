Gouden gemeentespeld voor Henk Filipsen die voor Losser ‘van onschatbare waarde is’

Kunstenaar Manon Leeflang uit Overdinkel: ‘Heerlijk om weer terug te zijn in Twen­te’

LOSSER - Ze heeft natuurgebied de Zandbergen al eens vereeuwigd op het doek. Want op pad zonder fototoestel of telefoon? Dat gaat er bij Manon Leeflang niet in. Hoe vaak ze er ook komt om te wandelen met haar hond, de kunstenaar ontdekt telkens weer andere dingen. „Wonen in Twente was in het begin wel even wennen.”

