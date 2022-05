Gratis hondenpoepzakjes erg gewild in parel van Overdinkel, gelukkig schiet de gemeente te hulp

Het Overdinkelse CDA-raadslid Jos in het Veld kaartte het probleem deze week aan in de raad. Het Gerardus Majellapark is volgens hem een ‘echte parel’ geworden in het grensdorp. Mede door de inzet van vrijwilligers, die zich wekelijks inzetten om het park met een beperkt budget te onderhouden. Juist om het park netjes te houden, werden bakken geplaatst met gratis poepzakjes voor iedereen die er zijn of haar hond uitlaat. Een service die zeker in een behoefte voorziet. Sterker nog: binnen enkele dagen zijn de bakken leeg en moeten ze bijgevuld worden.