Gratis klimplanten voor een groener Losser en Oldenzaal

100 jaar Carmel Hoe guerrilla­strij­der Tanja tijdens haar Carmeltijd pas in 5 VWO in ‘rustiger vaarwater’ kwam

Elke school heeft ze: leerlingen die in hun latere leven - om wat voor reden dan ook - landelijke of zelfs internationale bekendheid krijgen. Vanwege hun sportieve talenten, uitzonderlijke creativiteit of maatschappelijke verdiensten. Maar slechts weinigen kunnen zeggen dat ze ooit gezocht werden door de Amerikaanse regering wegens terrorisme.