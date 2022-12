Gronause Weihnachtsmarkt, net over de grens bij Overdinkel: groot aantal stands en kleurrijk programma

Gemeente Losser blij met investerin­gen in zonnepark Overdinkel: ‘Week geleden lag het nog tussen 40.000 en 45.000 euro’

OVERDINKEL - Een jaarlijkse vaste rente van vier procent, een looptijd van tien jaar, geen bouwrisico en exclusief voor inwoners en ondernemers in de gemeente Losser. De afgelopen tijd kon er geïnvesteerd worden in het zonnepark in Overdinkel. De teller stokte bij een bedrag van 72.575 euro.

5 december