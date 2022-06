Grote opbrengst haringparty Losser, 22.000 euro voor twee goede doelen

Vonk sloeg twintig jaar geleden over op de werkvloer, nu zijn Mart en Nicole uit De Lutte getrouwd: 'Bazin vond het niet gek’

DE LUTTE - Als tieners begonnen Mart en Nicole met een bijbaantje bij Paviljoen Lutterzand. Nicole in de afwas, Mart achter de bar. De vonk sloeg over. Ruim twintig jaar, drie kinderen en een verbouwd huis later gaven ze elkaar op dezelfde plek tussen het Twentse groen het ja-woord. „Er waren wel meer stelletjes op de werkvloer.”

24 mei