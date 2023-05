Grote uitslaande brand op boerenerf in Glane

Het dode veulen in de wei was de druppel; politie grijpt in bij paardenhou­der uit Saasveld

De medewerker van destructiebedrijf Rendac trekt het zeil opzij, pakt zijn bedieningspaneel en stuurt de grijper naar het dode veulen in de berm. Even bungelen de benen in de lucht, dan valt het kadaver met een plof in de vrachtwagen. Zo verdwijnt deze woensdagochtend ook het laatste dier van het erf van Eric (56) uit Saasveld, een man die volgens de politie zijn paarden verwaarloosde.