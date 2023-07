Half bewolkt met lichte regen in Losser vanochtend

Denekamper Joeri Bonke won vorig jaar racefiets met Tour Wielerspel: ‘Had team in kwartier­tje samenge­steld’

Joeri Bonke (32) won vorig jaar het Tour Wielerspel. Hij stond niet alleen bovenaan in het klassement van De Twentsche Courant Tubantia, maar ook in het landelijke klassement (van alle DPG Media-titels) pakte hij ‘het geel’. Dat leverde hem eeuwige roem, bekendheid in zijn woonplaats Denekamp én de hoofdprijs op: een Lapierre racefiets. „Zelfs op de tennisbaan willen ze weten wie ik dit jaar in het team opneem.”