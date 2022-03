Hans van Agteren informateur in Losser, hij mag proberen een coalitie van Burgerforum, D66 en PvdA te smeden

LOSSER - De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Losser, Burgerforum, zet in op een college samen met D66 en PvdA.

Informateur Hans van Agteren, oud-wethouder van Enschede, moet de besprekingen tussen de drie fracties tot een goed einde brengen.

Fractievoorzitter Lies ter Haar van Burgerforum meldde dat gisteravond tijdens het duidingsdebat in de gemeenteraad waarbij alle partijen hun zegje konden doen over de uitslag. Burgerforum liet bij die gelegenheid weten te kiezen voor een college met daarin de andere partijen die hebben gewonnen tijdens de verkiezing in Losser, D66 en PvdA. „Burgerforum heeft altijd aangegeven recht te willen doen aan de uitslag. Dat is nu niet anders. Dat betekent dat we de besprekingen zullen ingaan met als insteek om er uit te komen met de winnaars D66 en de PvdA en daar hebben we alle vertrouwen in.”

Verschillen

Ter Haar constateerde verder dat er tussen de partijen weinig grote verschillen bestaan. Toch is een coalitie met CDA en/of VVD vooralsnog niet in beeld, meldt ze. „Zowel CDA als VVD hebben niet alleen verloren, maar ook uitgesproken graag met de huidige coalitie door te willen gaan. Daarmee hebben ze de grootste partij bij voorbaat al buitengesloten en daarmee ook al onze kiezers. En dat laatste vinden wij heel triest en het schaadt het vertrouwen in de politiek.”

Zaterdag

Ter Haar kondigde verder aan dat de eerste besprekingen onder leiding van Van Agteren zaterdag plaatsvinden. Daarvoor zijn alle partijen uitgenodigd. „Wij hopen en gaan er van uit dat het niet lang duurt voordat we er uit zijn.”

Verschil

Het CDA gaf aan bij monde van lijsttrekker Harry Nijhuis dat het initiatief voor de coalitievorming bij Burgerforum ligt. „Zij hebben immers met duidelijk verschil de verkiezingen gewonnen.” Nijhuis gaf verder aan de gesprekken met de informateur open in te willen gaan. „Uiteindelijk moet het gaan om het belang van de inwoners van de gemeente Losser. Er wachten ons nogal wat uitdagingen en als CDA zijn we altijd bereid de verantwoordelijkheid te nemen.”

Hand

D66 laat de inhoud van een eventueel collegeakkoord leidend zijn, meldde Jaimi van Essen. „We gaan in elk geval met frisse moed de gesprekken aan.” PvdA wil de uitgestoken hand van Burgerforum aannemen. „Wel willen we een ambitieus collegeprogramma waarin we ons als PvdA kunnen vinden”, aldus Jimme Nordkamp.

Oppositie

De VVD tenslotte constateerde dat het huidige college van CDA, VVD en D66 verder kan op basis van het aantal zetels. „Maar we staan open voor elke coalitie”, aldus Harry Heegen. „En ook als we in de oppositie terechtkomen zullen we die rol enthousiast oppakken.”

