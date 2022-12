Hardlopers hebben Snertloop De Lutte weer op de kalender gezet

Ook de organisatie is tevreden en dankbaar voor de positieve reacties die zij hebben ontvangen. „Vanwege corona was de laatste editie van de Snertloop in 2019. Het is dan fijn te merken dat vele hardlopers onze Snertloop weer in hun hardloopkalender hebben opgenomen”, zegt Carmen Steghuis namens Loopgroep De Lutte. De 36ste editie van de Snertloop een succes!

Het aantal jonge deelnemers op de 2,5 kilometer was dit jaar groter zelfs dan ooit en dat stemt Loopgroep De Lutte positief. Hardlopen is volgens de Loopgroep een heerlijke sportieve bezigheid in de buitenlucht die goed te combineren is met andere sporten. Een hardloopwedstrijd als de Snertloop is voor veel deelnemers een mooi doel om naartoe te trainen.

Volledig scherm Onder groot applaus gaat Jan van de Zande (85) over de finish. © Snertloop De Lutte

Voorbeeld

Een goed voorbeeld voor velen is Jan van de Zande van LAAC Twente. Met een leeftijd van 85 jaar liep hij de 5,3 km. Onder luid applaus van alle deelnemers die aan de start stonden van de 9,6 kilometer kwam deze kilometervreter over de finish.

Het startschot voor de deelnemers aan de 9,6 kilometer werd gelost door de kersverse Graaf Mathijs en Adjudant Remco van carnavalsvereniging de Bosdûvelkes. 33 minuten later kwam de eerste deelnemer al weer over de finish. Bij de mannen won Rutger Johannink uit Denekamp, bij de vrouwen was Susan Hesselink uit De Lutte het snelst. Naast een prijs kregen zij, net als alle deelnemers een kop warme snert, want daar staat de Snertloop om bekend.

Uitslagen: 9,6 km vrouwen: 1. Susan Hesselink (De Lutte), 2. Evelien Engbers (Enschede), 3. Bieke Cavelaars (Nijmegen). Mannen: 1. Rutger Johannink (Denekamp), 2. Maurice Backschat (Nordhorn), 3. Thijs Oude Nijhuis (Tubbergen).

Overige uitslagen zijn via uitslagen.nl of loopgroep.nl/snertloop

Volledig scherm Susan Hesselink, winnaar bij de vrouwen. © Snertloop De Lutte