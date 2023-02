Heel Beuningen rukt uit voor befaamde carnavalsoptocht

Complexe ‘sport­hal-kwes­tie’ in De Lutte voor gemeente, gebruikers én eigenaar, Nevobo ontvangt klachten: ‘Bij 10 graden zijn we blij’

Dat de omstandigheden in de sporthal in De Lutte verre van ideaal zijn, is duidelijk. Ron de Jong, trainer van de Dames 1 van Lutheria, hoopt vurig dat er op korte termijn wat gaat veranderen. De gemeente Losser, verhuurder Henk Jacobs en de gebruikers van de hal gaan hierover met elkaar in gesprek.