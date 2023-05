Heroverweeg de bouwplannen voor het knusse pleintje bij de Aloysiusschool in Losser

Wendy (47) uit Denekamp hoopt kanker in buitenland te lijf te gaan: ‘Chemo in Nederland zie ik als begin van het einde’

De weg naar chemotherapie in Amsterdam voelt voor haar als ‘het begin van het einde’. Maar in Nederland is het momenteel nog de enige optie voor Wendy Wassink (47) uit Denekamp. Onder de noemer ‘Laat Wendy Langer Leven’ hebben mensen in haar directe omgeving een crowdfunding opgezet.