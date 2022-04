Het dak van de Martinuskerk in Losser ging er nu echt af: ‘Er verrijzen 35 appartementen’

Het karwei begon vijf weken geleden met het verwijderen van asbest. „Dat hebben we eruit en eraf gehaald. Op het hele dak zat asbest”, vertelt Jan Kruse van de Kruse Groep in Geesteren, die de sloopwerkzaamheden uitvoert. „Verder hebben we eerst alle bijgebouwen rond de kerk gesloopt, zoals de kantoren en de aula. Daarna hebben we in de kerk alles gesloopt. Het gebouw is dan een grote luchtbel met één vrije overspanning als dak. Aan één kant zijn enkele muren gesloopt en op die plek liet de kraanmachinist het dak gecontroleerd naar beneden komen.”