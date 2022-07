Het is goed kamperen in Losser: ‘Trots en blij met deze waardering’

Vanzelfsprekend is directeur Elke Roolvink van Tourist Info De Lutte-Losser dat. Met een rapportcijfer 9 behoort de Schatkamer van Twente volgens boekingssite JetCamp tot de top 5 van beste kampeerlocaties in ons land. Dus is Roolvink deze zomerse donderdag al in conclaaf met de gemeente over de vraag: hoe kunnen we maximaal profiteren van deze eervolle vermelding? „Dit is toch een mooie waardering en goede promotie!”, roept ze.