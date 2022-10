Het succes van de ‘boerenop­vang’ in Losser: ‘Gewoon lekker naar buiten, ook bij regen’

LOSSER - Overall aan en het weiland in. Ook met slecht weer. Het is de normaalste zaak van de wereld op de ‘boerenkinderopvang’ in Losser. In tien jaar tijd groeide het initiatief van Monique en Mirjam Loos zo hard, dat er vandaag de dag meer kinderen dan koeien rondlopen op de boerderij. Een verhaal over waardering voor het gewone. „Bij ons krijg je niet iemand van ‘het hoofdkantoor’ aan de lijn.”