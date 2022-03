‘Het verhaal van Pasen moet verteld worden en het liefst in het Twents’

Met bijna een jaar vertraging was het zondag dan eindelijk zover. De Markus Passion is het levens- en lijdensverhaal van Christus volgens het evangelie van Marcus. Het stuk werd door Jacob de Haan gecomponeerd in 2016. Vorig jaar al zou het door het Wilmink Project Orkest onder leiding van Jos Pijnappel worden opgevoerd, maar corona gooide roet in het eten. Online was het stuk al wel te zien. Zondag was de feestelijke première in de Grote Kerk in Enschede.