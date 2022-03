Hoe smokkel folklore wordt: vrije doorgang van Overdinkel naar Gronau over Smokkelpad 1813

Twentena­ren over woningkrap­te en windmolens: ‘Hoe stom is het dat hier geen huizen komen?’

OLDENZAAL - De lokale politiek moet investeerders weren van de woningmarkt, die ‘lelijke windmolens’ horen niet thuis in ons prachtige landschap en betaald parkeren in de binnenstad is logisch. Enkele uitspraken van inwoners in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Wij trokken de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser in om de mening van Tukker te peilen.

28 februari