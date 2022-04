Hondenbezitters zien uit naar renveld in De Lutte

Edwin Rozema is de nieuwe wijkagent voor Ambt Delden: ‘Problemen op platteland zijn anders dan in de stad’

BENTELO/HENGEVELDE - Had je twintig jaar geleden tegen Edwin Rozema (43) gezegd dat op enig moment in zijn carrière wijkagent zou zijn, dan had hij je voor gek versleten. Zijn focus lag meer op het snelle politiewerk, het vangen van boeven, de rumoerige horecadiensten. Maar na bijna drie maanden wijkagent voor Ambt Delden, Hengevelde en Bentelo kan hij zeggen: zijn nieuwe functie past hem als een jas.

