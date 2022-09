Horrorclowns en zombies met kettingzagen: alleen echte durfals wagen zich in het Lutterse horrordoolhof

Verwijt wethouder Losser aan CDA: ‘Geen sprake van patroon van incidenten bij asielop­vang’

LOSSER - Wethouder Jimme Nordkamp verwijt het CDA Losser ‘te suggereren dat er sprake is van een patroon van incidenten in de crisisnoodopvang in de voormalige Aloysiusschool, die bewust door de gemeente zou worden verzwegen’. Daarvan is geen sprake, aldus de wethouder.

27 augustus