Huur of niet? Vluchtelingen in Hotel De Grote Zwaan voer voor discussie, investeerders willen 900.000 euro terug

Hengelose revue kleedt marktkoop­lie­den aan en levert decors tijdens Reuring in de Stad

Marktkooplieden op de markt in Hengelo hullen zich komende zaterdag in middeleeuwse kledij. In pofbroeken en lange jurken. Het is hun bijdrage aan het evenement Reuring in de Stad, dat oude tijden moet doen herleven. Met dank aan de Hengelose Revue, die zo’n honderd kledingstukken uit de eigen collectie beschikbaar stelt.