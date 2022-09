In het donker door het horrordoolhof in De Lutte: ‘Is jouw onderbroek nog schoon?’

De auto van Max in Losser? Dat gaat dan wel een flinke duit kosten

LOSSER – Formule 1 is booming in Nederland. Een miljoenenpubliek zit aan de buis gekluisterd tijdens de races van Max Verstappen. Dit raceweekend in Zandvoort helemaal. Cars and Stars uit Losser, die overal in Nederland racedagen houdt, spint daar garen bij.

