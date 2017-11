In Losser handballende Maud (14) geselecteerd voor Beachhandbal dames U18

Vijf keer in de week trainen

In totaal traint Maud vijf keer in de week minimaal anderhalf uur. Één keer in de week traint ze bij haar eigen handbalvereniging Combinatie '64 in Losser. Twee keer in de week traint ze in Almelo in de zaal bij de Handbalschool Twente, samen met de beste handbalsters uit de regio, één keer in de week moet ze in Emmen naar het Regionaal Training Centrum waar ze samen met jonge handbalsters uit vooral het noorden des lands in de zaal traint, en vanaf woensdag traint ze één keer in de week mee met de U18 dames. Dit laatste gebeurt op het zand in Aalsmeer. In dit gezelschap is ze de enige uit Twente. „De meesten komen uit het westen van het land.” Naast de trainingen speelt ze soms ook nog eens twee wedstrijden in de week op zaterdag en zondag met haar eigen handbalvereniging Combinatie '64.