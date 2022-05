Ine uit Hengelo werkte vijftig jaar op de LosserHof: ‘Van mongole idioot tot gewone mensen’

Uit in de regio Nieuwe noabers op de deel in Lutterzand Literair: ‘De lockdown heeft laten zien hoe belangrijk lezen is’

Literair agent Dorine Holman houdt van boeken én van de Twentse natuur. In Lutterzand Literair heeft ze beide liefdes met elkaar verbonden. “Mijn droom is dat we hier straks met duizend liefhebbers praten over boeken.”

5 mei