Jongeren uit gemeente Losser kunnen elkaar ontmoeten in Join Us-groep: ‘Waren het liefst in zomervakantie al gestart’

Voetstap­pen van huisarts Ton Boermans vereeuwigd voor Brueg­helpad in Losser

LOSSER/OVERDINKEL - Huisarts Ton Boermans mocht dinsdagavond zijn voeten laten vereeuwigen voor een tegel die gelegd wordt in het Brueghelpad in Losser. Hij deed dat voor het nieuwe gezondheidscentrum aan de Hoofdstraat in Overdinkel, waarvan hij mede de aanjager en oprichter is.

12 juli