Kerkentuin Oase grotendeels verwoest door brand: ‘Eerst vernielingen en nu dit...’

De Oase, een prachtig stukje natuur vlak over de grens in Gronau - tussen Losser en Glanerbrug - was in het verleden al vaker doelwit van vandalisme. In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 juni brandde het grootste gedeelte van de gebouwen op het terrein af. De blokhut is verzekerd, de inventaris niet. „Alles wat we in twintig jaar hebben opgebouwd, is nu verdwenen”, vertelt een verbouwereerde Carlien Oldekamp, vicevoorzitter van Oase.