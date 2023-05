Kerkentuin OASE na grote brand als voorbeeld: ‘Mijn vader vocht voor Duitsland, vader van mijn vrouw voor Nederland’

Het zorgde voor ontreddering bij iedereen die betrokken was bij de kerkentuin. Al helemaal omdat al snel duidelijk werd dat de brand gevolg was van menselijk handelen. Daarvoor kregen de vrijwilligers regelmatig te maken met vernielingen op het terrein. „Alles wat we in twintig jaar hebben opgebouwd, is verdwenen”, liet een verbouwereerde vicevoorzitter Carlien Oldekamp destijds weten .

Laumann, geboren en getogen in Duitsland, zet zich in voor een goede band tussen Duitsland en Nederland. „Wat we in het verleden hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog mogen we nooit vergeten. En met de oorlog in Oekraïne komt het nu weer dichtbij. Mijn vrouw Anna is geboren in Friesland, ikzelf aan de andere kant van de grens. Mijn vader vocht in de oorlog aan de kant van Duitsland, Anna’s vader aan de kant van Nederland.”